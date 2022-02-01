اخصائية تكشف عن مشروب قد يساهم في حرق السعرات الحرارية بوتيرة أسرع

2022/02/01 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… غالبا ما يطلق على الدهون الحشوية اسم الدهون “المخفية” لأنها تقع في وسط الجسم، حيث لا يمكن لمسها أو رؤيتها.ويتمثل أحد المخاطر الرئيسية للدهون الحشوية في إنتاج المزيد من البروتينات التي تسمى السيتوكينات، والتي تؤدي إلى التهاب منخفض المستوى.وهذا بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.وتمتلئ أوراق الكزبرة والبذور […]

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