المغرب : حزمة من التدابير لإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية

2022/02/01 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون قررت السلطات المغربية على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير، من أجل ضمان إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في أحسن الظروف، وذلك ابتداء من 7 شباط (فبراير) .وشددت في هذا الاطار السلطات المغربية على إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل […]

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