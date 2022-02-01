وزير خارجية تركيا يلتقي في المنامة ولي عهد البحرين

2022/02/01 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في المنامة اليوم الإثنين ولي عهد البحرين رئيس مجلس وزرائها الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.وبحسب مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية التركية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية.وأكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء أن علاقات بلاده مع تركيا آخذة بالنمو وان ما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين وتركيا من تطورٍ ونماء في مختلف المجالات يعكس رغبة البلدين في تعزيزها ".كما شدد على "أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وبالأخص الاقتصادي منها بما يفتح آفاقا أرحب في مسار العلاقات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".واكد ال خليفة "أهمية الدفع بأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزًا تخدم المصالح المشتركة وتحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الصديقين".من جهته عبر وزير خارجية تركيا عن "شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين"، متمنيًا للبحرين "مزيدًا من التقدم والنماء".وتم خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"وفق مانقلته وكالة انباء البحرين .وحضر اللقاء من الجانب البحريني، وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ووزير المالية والاقتصاد سلمان بن خليفة آل خليفة ./انتهى

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