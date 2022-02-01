2022/02/01 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا، اليوم الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونا لروسيا.وذكر بيان للكرملين: تم الاتفاق على استمرار التواصل هاتفيا، كما تم أيضا الاتفاق على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بين رئيسي روسيا وفرنسا.وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر الشهر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وتم الاعلان في عقب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية لروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية لروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).