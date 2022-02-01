زيادة الإيرادات وأسعار النفط لا تشكل مصدرا لسعادة العراقيين

2022/02/01 | 22:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … أعلنت وزارة النفط إن مجموع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط لشهر كانون الثانيء الماضي بلغت (8.27) مليار دولار ، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، وقالت الوزارة في بيان أعلنته ( الثلاثاء ) إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (99) مليونا (286) ألفا و(78) […]

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