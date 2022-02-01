2022/02/01 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yAQkchXaI4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي: يأخذون الرئاسات والحكومة والمناصب ويطلبون ان نذهب الى المعارضة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسوي: يأخذون الرئاسات والحكومة والمناصب ويطلبون ان نذهب الى المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).