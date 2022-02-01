الطائرات التركية تقصف سلسلة جبال مخمور جنوب الموصل (فيديو)

2022/02/01 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بقصف الطيران التركي مخيم مخمور في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اكثر من ١٠ غارات قامت بها الطائرات التركية بالوقت الحالي".

واضاف انه "لم تتضح حصيلة الخسائر حتى الان".

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