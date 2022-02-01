هذه الجهة تحاول إغلاق الحوار.. تحديث مهم وخطير لمباحثات الإطار والتيار لتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/02/01 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، عزيز المياحي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الحوار مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وكتلته، مبينا وجود جهات تحاول اغلاق هذا الحوار.

وقال المياحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاعلام التابع لجهات معينة يحاول خلق فجوة بين الاطار والتيار غير موجودة كما يصور، وأن الدليل على ذلك استمرار قنوات التواصل والحوار بين الاطار و الصدر عكس مايروج".

وأضاف أن "هنالك من يسعى لتشنيج الاوضاع واغلاق الحوار بين الجهتين وبشكل واضح، أن هذه الافعال تقف خلفها جهات خارجية تقود مشروعها جهات داخلية تروج لخلاف عميق بين الاطار والصدر".

وتابع المياحي: "الاطار والتيار يمثلان قاعدة شعبية قريبة من بعضها لذلك ليس من السهل كما يتصور الواهمين ان يقع خلاف عميق يصل لما تريده هذه الجهات".

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