تركيا تواصل انتهاك السيادة وتستهدف جبل سنجار بـ 13 ضربة

2022/02/01 | 23:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفذ الطيران التركي، الثلاثاء، اكثر من 13 ضربة جوية لمواقع في جبل سنجار.وذكرت مصادر لـ /المعلومة/، ان “الطيران التركي يحلق بشكل مكثف في اجواء سنجار، بعد ان نفذ 13 ضربة جوية على مواقع مختلفة”.واضافت ان “القصف استهدف العديد من المواقع والمقرات لـ YBS واستمر قرابة نصف ساعة من الساعة 10:05 الى […]

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