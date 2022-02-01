تركيا تقصف 6 مواقع لحزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل قره جوخ جنوب اربيل

2022/02/01 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قصفت المقاتلات التركية، اليوم الثلاثاء، ستة مواقع لحزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل قره جوخ جنوب اربيل .وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الطائرات الحربية التركية قصفت العديد من مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال قره جوخ وشينغال ادى الى سقوط قتلى وجرحى”.واضاف البيان “حسب المعلومات […]

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