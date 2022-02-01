رئيس وزراء بريطانيا من كييف: بوتين

2022/02/01 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي "يحمل مسدسًا" لتخويف أوروبا، في معرض تعليقه على أزمة الحشد الروسي على حدود أوكرانيا.

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