مسؤول ايراني :ندعم مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية

2022/02/01 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت ايران عن دعمها لمشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زادة ، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين / حسب ايرنا / : ندعم مشروع تبادل الكهرباء بين السعودية والعراق، لتعزیز العلاقات بين دول المنطقة، ومنها العلاقات بين العراق والسعودية.واضاف ان الجهود المبذولة لتوسیع العلاقات بين الدولتين تصب في مصلحة المنطقة، خاصة إن العراق بحاجة إلى هذا الدعم والتعاون في مختلف الأبعاد./انتهى3

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