القبض على (24) متهماً بجرائم مختلفة في ميسان

2022/02/01 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على (24) متهماً بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة ، خلال حملة امنية نفذت خلال ال72 ساعة الماضية".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهمين الذين القي القبض عليهم ، مطلوبون بقضايا ومواد أبرزها الارهاب والايذاء والتهديد وحيازة الاسلحة ، ومخالفات متنوعة ، مشيراً الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم اصولياً"./انتهى

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