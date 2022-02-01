مصدر يكشف تفاصيل قصف سنجار

2022/02/01 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قصف الطائرات التركية لقضاء سنجار في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قصف جوي عنيف قامت به طائرات حربية تركية استهدف العديد من المواقع والمقرات لـ YBS استمر قرابة نصف ساعة من الساعة 10:05 الى 10:35".

واوضح، ان "القصف نتج عنه ٨ قتلى وجرحى كحصيلة اولية".

واضاف، ان "الاستهداف باكثر من 28 صاروخا طال اكثر من ثمانية مواقع و مقرات وانفاق لحزب العمال الكردستاني".

واوضح، ان "من ضمن هذه المواقع قرية باري وقمة الجبل وباب شلو وگيرا قيرانيا و قرب جيل ميران".

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