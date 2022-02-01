أحمد حلمي يصف مهاجمي منى زكي بـ “الجهلاء”

2022/02/01 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف الفنان المصري أحمد حلمي مهاجمي زوجته الفنانة منى زكي بـ “الجهلاء” وذلك تعليقا على ما أثير حولها من موجة هجوم واسعة بسبب مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”.واعتبر حلمي، أن الفيلم الذي قدمته منى زكي يتميز بالرقي وأن من ينتقدونه جهلاء، بحسب ما ذكره موقع “ليالينا”، الذي أشار إلى أن الهجوم لم يقتصر على منى […]

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