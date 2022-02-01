2022/02/01 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على تصريحات الممثل المصري، محمد صبحي، التي قال فيها إنه رفض عروضا بـ"الملايين" للعمل في السعودية ليعود الأخير ويرد فيما يبدو على المسؤول السعودي لكن بطريقة غير مباشرة

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