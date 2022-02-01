الإمساك بالقمر – وحلم الثورة - محمود الوردانى - سعيد العليمى

2022/02/01 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى 1 - ...



ولانكف عن الحلم الحزن والفرح توأمان يولدان معا – كما قال دانتى أليجيرى - هذا هو الشعور الذى راودنى حين قرأت مؤلف الكاتب الكبير محمود الوردانى الاخير ، فقد كان حلم الثورة هو حلم جيلنا الستينى – السبعينى الذى عملنا من أجله فى القرن الماضى ، ثم حلم أجيال تالية فى الألفية الثالثة ، وهو حلم لم يتحقق بعد مع مضى العمر ، رغم المعاناة المريرة التى كابدتها أجيال متلاحقة ، ول ......





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