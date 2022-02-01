ثمانية قتلى وجرحى بقصف تركي في مخمور

2022/02/01 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثمانية اشخاص بقصف تركي لموقع حزب العمال في مخمور بمحافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المقاتلات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني قرب مخيم مخمور".

وأضاف المصدر أن "ثمانية قتلى وجرحى حصيلة اولية للقصف بينهم قيادي".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بتعرض مواقع لحزب العمال الكردستاني لقصف تركي في جبل سنجار بمحافظة نينوى.

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