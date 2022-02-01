مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل أولية عن الغارات الجوية التركية

2022/02/01 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الثلاثاء، ان الطائرات الحربية التركية قصفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني في جبال قراتشوغ وشينغال وأسقطت على ما يبدو قتلى وجرحى.

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وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2022)، انه "حسب المعلومات الواردة، فإن الطيران الحربي للجيش التركي قصف ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبل قراتشو".

واضاف البيان ان "الطائرات قصفت موقعين آخرين للمسلحين في حدود "كريلا" في الأرض السورية (مولدريزة) وموقعين آخرين في جبل شنغال وباراي حسنور مع سوريا".

ولفت البيان انه "بحسب المعلومات، فإن التفجيرات تسبب في إلحاق أضرار في الأرواح".

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