سوء الاحوال الجوية يعطل الكهرباء في ديالى

2022/02/01 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالى عن حدوث عوارض فنية متعددة طرأت على مغذيات الشبكة الكهربائية ١١كي في ومغذيات محطات التوزيع ٣٣كي في نتيجة سوء الأحوال الجوية .وذكرت المديرية في بيان مقتضب ان ملاكاتها الهندسية والفنية استنفرت لمعالجة العوارض التي طرأت على مغذيات الشبكة الكهربائية بغية أستمرار تجيهز المواطنين بالتيار الكهربائي ./انتهى

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