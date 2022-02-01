علي التميمي : عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان

2022/02/01 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال الخبير القانوني علي التميمي ان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان بل يحتاج نصف العدد الكلي زائد واحد.وفق المادة ٥٩ من الدستور .واضاف في بيان صحفي : أما التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية فشئ آخر غير نصاب انعقادها ...حيث يمكن انتخاب رئيس الجمهورية الجديد باعلى الأصوات اذا لم يحصل اي من المرشحين على ثلثي الأصوات.ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل 7 من شهر شباط./انتهى3

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