2022/02/01 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجعة يستيقظ عليها اهالي بغداد..أب يقتل عائلته بالكامل نتيجة "شد عصبي"! (فيديو)

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