2022/02/02 | 00:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3z-mtITA5hU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد عامر: برهم صالح متقلب ولا يصلح لرئاسة الجمهورية وعلى عكس زيباري | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد عامر: برهم صالح متقلب ولا يصلح لرئاسة الجمهورية وعلى عكس زيباري | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).