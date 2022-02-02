مقتل أربعة 'دواعش' بقصف جوي في صلاح الدين

2022/02/02 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن مقتل أربعة "دواعش" بقصف جوي في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية للواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكن طيران الجيش العراقي من قتل اربعة دواعش في محافظة صلاح الدين".وأضاف أن "طيران الجيش قصف، مساء الثلاثاء، 4 مضافات لفلول داعش الارهابي في المحافظة وذلك بناء على المعلومات الاستخبارية المقدمة من الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني".

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