تسمية قائد جديد لفرقة المشاة السادسة

2022/02/02 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتسمية قائد جديد لفرقة المشاة السادسة في الجيش العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بامر القائد العام للقوات المسلحة تم تسمية العميد الركن عماد عبيد المالكي قائداً لفرقة المشاة السادسة في الجيش العراقي".

وأضاف المصدر أن "المالكي تم تسميته بدلاً من العميد الركن علاء الهاشمي".

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