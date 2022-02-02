البيت الأبيض: تصريحات ترامب بالعفو عن مقتحمى الكونجرس تؤكد عدم ملاءمته للمنصب

2022/02/02 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكى أن تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب في عطلة نهاية الأسبوع، التي طرح فيها العفو عن مثيري الشغب في الكابيتول، واشتكى من أن انتخابات 2020 لم يتم "إلغاؤها"، كانت بمثابة تذكير بمدى عدم ملاءمة ترامب لمنصبه.وقالت بساكي في إفادة صحفية ردا على سؤال حول تعليقات ترامب وإمكانياته بإصلاحات قانون العد الانتخابي: "لقد هاجم نائبه لأنه لم يقلب الانتخابات على حد قوله".وتابعت بساكي: "وهذا مجرد تذكير بمدى عدم ملاءمته للمنصب.وهو ما يخبرنا أنه حتى بعض أقرب حلفائه قد رفضوا هذه التصريحات باعتبارها غير مناسبة في الأيام التي تلت ذلك "./انتهى2

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