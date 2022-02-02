هيثم الجبوري : الوساطة لا تكفي لحل الخلاف بين الصدر والمالكي

2022/02/02 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري ان الوساطة لا تكفي لحل الخلاف بين السيد مقتدى الصدر ونوري المالكي.واضاف في تصريح متلفز ان لقاء المالكي بالسيد الصدر الاخير كان متشنجا وهناك بعض الوساطات تذهب لاسقاط فرض فقط لا بنية الصلح.واوضح الجبوري ان هناك فجوة داخل البيت الشيعي تحتاج الى تنازلات وحكمة.وتابع ان التوافق الحالي داخل الاغلبية قد ينهار مستقبلا مبينا ان التوجه جهة الى تشكيل الحكومة واخرى الى المعارضة امر جيدونظرية الاغلبية في الوقت الحالي جيدة .وبين الجبوري انه لا يمكن ان تشكل حكومة اغلبية على حساب جهات لها ثقلها السياسي وحكومة الاغلبية الحالية اقصائية وعددية فقط ولا يوجد برنامج واضح لدى الاطراف التي تريد تشكيل الحكومة.وذكر انه لا يحق لاحد تحديد وتسمية الجهات التي تشترك بالحكومة ..معتبرا ان في تغريدة السيد الصدر انفتاح كبير على الحوار .ودعا المعارضة الى منح الحكومة المقبلة 200 يوم لتقييمها ./انتهى3

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