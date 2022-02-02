طيران الجيش يقتل 4 إرهابيين في كركوك

2022/02/02 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل 4 من إرهابيي داعش بقصف لطيران الجيش بناء على معلومات استخبارية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية للواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكن طيران الجيش العراقي من قتل اربعة “دواعش” في محافظة صلاح الدين".وأوضحت، ان "طيران الجيش قصف 4 مضافات لفلول “داعش” الارهابي في المحافظة وذلك بناء على المعلومات الاستخبارية المقدمة من الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، وقد اسفرت الضربة الجوية الناجحة عن قتل اربعة “دواعش” لغاية الان".

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