بالفيديو .. تجدد النزاع العشائري في قلعة صالح بمحافظة ميسان

2022/02/02 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، الاربعاء، بتجدد النزاع العشائري في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "مرة أخرى تجدد النزاع العشائري في قلعة صالح عبر إطلاق النار المتبادل بين العشيرتين المتنازعتين بالسلاح الخفيف والمتوسط".

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