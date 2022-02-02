مقتل أربعة من داعش بقصف لطيران الجيش في صلاح الدين

2022/02/02 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل 4 من إرهابيي داعش بقصف لطيران الجيش بناء على معلومات استخبارية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية للواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكن طيران الجيش العراقي من قتل اربعة “دواعش” في محافظة صلاح الدين".وأوضحت، ان "طيران الجيش قصف 4 مضافات لفلول “داعش” الارهابي في المحافظة وذلك بناء على المعلومات الاستخبارية المقدمة من الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، وقد اسفرت الضربة الجوية الناجحة عن قتل اربعة “دواعش” لغاية الان".

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