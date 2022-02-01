طائرات تركية تقصف مخيما شمالي العراق

2022/02/02 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات تركية، الثلاثاء، قصفا استهدف مخيم مخمور للاجئين الكرد، جنوبي أربيل، وأطراف المخيم، بحسب مصدر أمني.

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