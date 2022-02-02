الاعلام الامني: تدمير 3 اوكار لداعش وقتل من فيها بضربات جوية بصلاح الدين

2022/02/02 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تعلن تدمير 3 اوكار لداعش وقتل من فيها بضربات جوية بصلاح الدين

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