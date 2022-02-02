2022/02/02 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eGgEt4rcDw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: حظوظ زيباري اعلى من صالح لرئاسة الجمهورية استنادا على لغة ارقام الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: حظوظ زيباري اعلى من صالح لرئاسة الجمهورية استنادا على لغة ارقام الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).