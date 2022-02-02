الأمم المتحدة تناقش طلب العراق لترؤس لجنة صياغة بنود مكافحة الإرهاب للأجانب

2022/02/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي،‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬مكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬العراق‭ ‬نيل‭ ‬تروس‭ ‬لجنة‭ ‬رئيسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سعيا‭ ‬لدفع‭ ‬طلباته‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬لتسلم‭ ‬مواطنيها‭ ‬المنتمين‭ ‬لداعش‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية،‭ ‬تفاديا‭ ‬لأزمة‭ ‬مشابهة‭ ‬لسجن‭ ‬الحسكة‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬التمرد‭ […]

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