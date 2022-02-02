2022/02/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬و‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يحسب‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬خارج‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬وهناك‭ ‬نوادر‭ ‬ضائعة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬نشر‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬عراقية‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬في‭ ‬دوريات‭ ‬عالمية‭ ‬مصنفة‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭.‬ التدهور‭ ‬يرتبط‭ ‬بعوامل‭ ‬كثيرة،‭ ‬منها‭ ‬الحروب‭ ‬والنزوح‭ ‬والهجرات‭ ‬والاغتيالات‭ ‬السابقة‭ ‬وضعف‭ ‬ميزانيات‭ ‬تمويل‭ ‬بحوث‭ ‬العلم‭ ‬و‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشدوا العلم ولو في إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشدوا العلم ولو في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).