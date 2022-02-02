2022/02/02 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة‭ ‬لقمان‭ ‬سليم‭ ‬تنتظر‭ ‬العدالة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬اغتياله‭ ‬في‭ ‬لبنان‮ ‬ لاهاي‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ استخدمت‭ ‬مادة‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭.‬ وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2016،‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬خارج‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬زيتا‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2016 منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الكيمياوي‭: ‬دمشق‭ ‬استخدمت‭ ‬الكلور في‭) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2016 منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الكيمياوي‭: ‬دمشق‭ ‬استخدمت‭ ‬الكلور في‭) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).