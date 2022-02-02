2022/02/02 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عائلة لقمان سليم تنتظر العدالة بعد عام من اغتياله في لبنان لاهاي – بيروت- الزمان استخدمت مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016، وفقًا لتقرير صدر الثلاثاء عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقع الهجوم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2016، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2016 منظمة حظر الكيمياوي: دمشق استخدمت الكلور في) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2016 منظمة حظر الكيمياوي: دمشق استخدمت الكلور في) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2016 منظمة حظر الكيمياوي: دمشق استخدمت الكلور في) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).