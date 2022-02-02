الإعلام الأمني: تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها في صلاح الدين

2022/02/02 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "جهد استخباري مكثف تبذله الأجهزة المختصة لتعقب العناصر الإرهابية في جميع المناطق التي تعتقد العصابات الإرهابية انها بعيدة عن أنظار الأبطال في جهاز الأمن الوطني، الذين تمكنوا من رصد تواجد للعصابات المنهزمة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".وأضافت، أنه "على ضوء هذه المعلومات المؤكدة وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، تم تنفيذ ٤ ضربات جوية في إحدى الجزرات الوسطية بنهر دجلة مقابل قضاء الدور ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين وقتل من فيها".ودعت الخلية، المتبقين من عناصـر عصابات داعش الإرهابية الى "تسليم أنفسهم الى القوات الأمنية لأن مصيرهم سيكون الموت المحتم فلقد عقدت قواتنا الأمنية العزم على انهاء تواجدهم وستدك اوكارهم الخاوية أينما كانت."

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