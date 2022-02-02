الخلية تندد بالقصف التركي داخل العراق: أوقفوا هذه الانتهاكات والتزموا بحسن الجوار

2022/02/02 | 01:20 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============تدين خلية الإعلام الأمني ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء يوم الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في ( سنجار ومخمور) ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين.إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض اي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت.كما ندعو الجانب التركي الى التزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو الى عدم تكرارها، وان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة.===============٢شباط ٢٠٢٢

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