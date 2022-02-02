خلية الإعلام الأمني تدين تنفيذ ضربات جوية لطائرات تركية في شمالي العراق

2022/02/02 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأدانت خلية الإعلام الأمني، ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تدين ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء يوم الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في ( سنجار ومخمور) ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين.وأضافت "إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض اي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي الى "الإلتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".ودعت الخلية الى عدم تكرارها، مبينة ان "العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

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