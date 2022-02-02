2022/02/02 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تحشد في بيلاروس تحضيرا لمناورات عسكرية

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