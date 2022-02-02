قيس الخزعلي يعلق على القصف التركي: سنلقنهم درساً قاسياً في الوقت المناسب

2022/02/02 | 01:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توعد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بـ"عدم السكوت" على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية.

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وجاء في تدوينة تابعها "ناس"، (2 شباط 2022)، "سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومو العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية".

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