مشوار باقة البقدونس: من خبرات الطفولة!؟ - مريم نجمه

#مريم_نجمه مشوار : باقة البقدونس " من خبرات الطفولة " ؟!- ابنتي مريم : ألله يرضى عليك روحي لبيت ِستّك لوسيّا واحضري لنا جُرْزة بقدونس من حوش جارتنا مريم الزين ( أم جريس ) محتاجتها للطبخ .
- فرِحتْ الطفلة ذات الستة أعوام ..
عند سماعها هذه المُهمّة المٌمتعة والسهلة وفرح المشوار لبيت جدّتها المُحبّب لها في " حارة التِحتا " , ليس لتعبئة جرّة الماء لها ومساعدتها اليوم , بل لحاجة أخرى صغيرة س ......
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