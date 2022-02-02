مشوار باقة البقدونس: من خبرات الطفولة!؟ - مريم نجمه

2022/02/02 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه مشوار : باقة البقدونس " من خبرات الطفولة " ؟!- ابنتي مريم : ألله يرضى عليك روحي لبيت ِستّك لوسيّا واحضري لنا جُرْزة بقدونس من حوش جارتنا مريم الزين ( أم جريس ) محتاجتها للطبخ .



- فرِحتْ الطفلة ذات الستة أعوام ..



عند سماعها هذه المُهمّة المٌمتعة والسهلة وفرح المشوار لبيت جدّتها المُحبّب لها في " حارة التِحتا " , ليس لتعبئة جرّة الماء لها ومساعدتها اليوم , بل لحاجة أخرى صغيرة س ......





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