إصابة جديدة تضاعف معاناة ريال مدريد قبل مواجهة بيلباو

2022/02/02 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني عن ضربة جديدة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية فإن الشاب ميجيل جوتيريز أصيب بفيروس كورونا، ولن يتواجد في قائمة المباراة. ويعاني ريال مدريد من غيابات على مستوى الظهير الأيسر، نظرًا لإصابة فيرلاند ميندي وإيقاف مارسيلو، حيث سيدخل الفريق المباراة من دون ظهير أيسر.وسيجبر غياب جوتيريز أنشيلوتي على الاعتماد على ناتشو أو ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر، أو الخيار الأكثر بعدا جاريث بيل الذي لم يلعب منذ شهر أغسطس/ آب مع الفريق.ويواجه الميرنجي صعوبات قبل المباراة، تتمثل في الإصابات، وإجهاد لاعبي أمريكا الجنوبية بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة للمونديال.وسيصل الثلاثي البرازيلي كاسيميرو وفينيسيوس ورودريجو جويس قبل المباراة بفترة قصيرة جدًا، أما الأوروجواياني فيدي فالفيردي فهو مستبعد عمليًا من اللقاء.

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