2022/02/02 | 04:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف ترى دولة القانون اجتماع "الحنانة"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MWSzBI1TCf0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف ترى دولة القانون اجتماع "الحنانة"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف ترى دولة القانون اجتماع "الحنانة"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).