أوستن يهاتف ولي عهد أبوظبي.. مدمرة أميركية ستنضم لعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية

2022/02/02 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أرسلت المدمرة "يو أس أس كول" للقيام بعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية قبل أن ترسو في ميناء أبو ظبي، بحسب مراسلة "الحرة" في البنتاغون.

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