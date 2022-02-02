ناشطون شباب يطلقون حملةً للتشجيع على السياحة التراثيَّة والثقافيَّة في كركوك

2022/02/02 | 04:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نهضة علي

لم يتوان الناشطون والناشطات من الشباب بمواصلة حملاتهم التعريفية والترويجية لمواضيع ذات اهمية من أجل هدف يحوي معنى البناء والتنمية والتطور، والتذكير بما قد ينسى مع دوامة الأحداث الأهم من الموضوعات السياسية والاقتصادية وأخرى مجتمعية، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي لتطلع عليها أوساط مختلفة الثقافة والاهتمام.

تعريف بالمدينة ومعالمها

الناشطة سماح صباح قالت لـ(الصباح): إنها ومجموعة من الناشطين من الشباب وضمن جولاتهم المتكررة في مدينة كركوك كونهم من سكنة المدينة، ولأنها أصبحت مختلفة تماما عن بضع سنوات في العمران لاحتواء أماكن الاستقرار السياحي المؤقت، وتضم مواقع أثرية وتأريخية وكنوزا من التراث، حيث الاصالة العراقية الحقة من مكتبات وكتب وأماكن العلم والثقافة والادب، فقد أخذوا على عاتقهم اطلاق حملة بعنوان (كركوكنا تحلى بزيارتكم سياحنا)، وبينت أن الهدف هو التعريف بمدينة كركوك وجذب السياح المحليين أو من الدول الخارجية لتحقيق مكاسب عدة، أولها الحفاظ على تاريخ المدينة وتراثها واصالة جذورها، والثاني اقتصاديا ولفت انتباه الجهات المعنية الى أهمية الاماكن التراثية والاثرية والتواصل بين الشباب واقامة المهرجانات.

كما أكدت الناشطة من حبهم لكركوك والعراق وابسط ما يقومون به، هو التجوال والتقاط الصور ونشرها في مواقع التواصل وكتابة ما يحصلون عليه من نبذ تعريفية عن مدينتهم، مضيفة أن ليس من الضرورة فقط المواقع الجميلة والتي تستحق الاهتمام والزيارة، فهناك بناء جديد وأماكن اهلية وتراثية تعنى بالكتب والثقافة والماضي يرومون الكتابة عنها والتعريف بها.

شارع ومكتبة تراثية

وفي شارع يتوسط المدينة خلف المحكمة يعجُّ بمحال الانتيكات القديمة وآلات الموسيقى والمكتبات والمطابع ومهن قديمة تحكي قصة تأريخه، هناك زقاق محصور في مقدمته لافتة صغيرة تدل على أنه شارع ابداع كركوك الثقافي الذي يضم من جهته الخلفية بيتا قديما، بناؤه من حجر، وهو بيت لمطبعي معروف سابقا كان المثقفون والأدباء يطبعون عنده اصدارتهم وكتبهم، تقع في مقدمته مكتبة الزمن الجميل الذي كانت لافتتها جانبية، وكأن صاحبها اختار الاسم حياء وليس قناعة، صاحب المكتبة الاديب والفنان محمد خضر أكد لـ(الصباح) أن مكتبته الصغيرة أقيم في مكانها بيت اثري يعود الى ثلاثينات القرن الماضي، ويجاوره بيت اخر بناؤه على الشكل نفسه، ويعود الى رجل ثري معروف آنذاك، وفي فترة كان مقرا للطبابة العسكرية ويضم شارع ابداع كركوك الثقافي باعة كتب وخطاطين وباعة الآلات موسيقية وباعة لوحات التشكيليين ودار نشر وطباعة كتب، وقد أقام المكتبة في مقدمة البيت الذي تدل جدرانه على التآكل والقدم.



خضر بيَّن انها تحوي مجلدات وكتبا قديمة وكتب شعراء ومؤلفين ونقادا، وتشكل الكتب القديمة 80 بالمئة، بينما تشكل الحديثة 20 بالمئة، وعرض فيها مجلات تعود الى حقبة الخمسينات، ومجلات واصدارات من دول عربية وفيها كتب نادرة وتراقية يستفاد منها القراء وطلاب الدراسات في الاستعارة عند اعداد البحوث، ولها غرض آخر وهو إحياء التراث والتمسك به من خلال واجهة المكتبة التراثية، وتوزيع الكتب فيها، فضلا عن التشجيع على القراءة والتعامل مع محبيها ومتذوقي الادب والقصائد الشعرية لاكتشاف موهبتهم، وتجرى فيها جلسات نقاشية لعدد من الادباء المعروفين في المحافظة مثل اعضاء اتحاد ادباء كركوك، وبحسب قوله تكون هذه الجلسات اسبوعية يتداولون فيها الشعر والنثر والقصائد، من خلال حلقة ادبية ولقاءات متكررة لثلاث مرات في الاسبوع.

حملات ذات جدوى

وعادت الناشطة صباح لتؤكد أن أبسط ما يمكن تقديمه لخدمة المجتمع والمدينة ومن منطلق الحرص والتعاون لهدف سامي بنشر ثقافة التراث والتعريف بالماضي وفق الحداثة المنتشرة في ال»فيس بوك» او مجموعات التواصل الاجتماعي، اذ إن أغلب الناشطين في مجالاتهم يطلقون حملات المدافعة والتشبيك والنشر الاعلامي عبر التواصل الاجتماعي، لتحقيق ما يورمون اليه وبالاسلوب الايجابي من خلال نشر الصورة ودلالات الأماكن، ولا يشترط أن تكون حملة تتطلب المبالغ او الجهات الرسمية، وانما ثقافة للأوساط المجتمعية، وتشجيع على السياحة والجذب الجماهيري لتحقيق زيارات ومعرفة تأريخ المدينة حتى لأهالي المحافظة ذاتها، وتعدّه خطوة محببة لها اثرها في نفوس الشباب الناشطين والمتلقين.

واشارت من خلال ما ذكر يستطيعون أن يستشعروا بنجاح حملاتهم نحو الثقافة والتشجيع على القراءة والتعريف بالمعالم التاريخية السياحة الاثرية الشاخصة، التي لم يكتب عنها او تعرف في الاوساط وهي تحمل تاريخا تراثيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون شباب يطلقون حملةً للتشجيع على السياحة التراثيَّة والثقافيَّة في كركوك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون شباب يطلقون حملةً للتشجيع على السياحة التراثيَّة والثقافيَّة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).