الاتفاق النووي الإيراني

2022/02/02 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعني استعادة الاتفاق النووي مع إيران أن طهران ستكون قادرة على استئناف التجارب النووية، بدون قيود، في عام 2030، مقابل تقييد برنامجها النووي إلى حدود اتفق عليها في عام 2015، وتم تجاوزها بمرحلة كبيرة بعد انهيار الاتفاق في عام 2017.

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