لماذا تعتبر عودة مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان شهادة ثقة في قوة اقتصادها؟

2022/02/02 | 06:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت مصر مجددا إلى مؤشر جي.بي.مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

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