تحذير من عاصفة ثلجية قوية في الولايات المتحدة

2022/02/02 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت "خدمة الطقس الوطنية" الأميركية، الثلاثاء، من عاصفة تهدد المناطق الوسطى في الولايات المتحدة بثلوج ثقيلة.

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