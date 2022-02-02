منهم مصري وفلسطيني.. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق 3 أشخاص

2022/02/02 | 06:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق 3 أشخاص بعد صدور الحكم بحقهم في 3 قضايا مختلفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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